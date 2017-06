Europese megaboete voor Google: 2,4 miljard euro

Het onderzoek heeft zich toegespitst op Google Shopping: de zoekresultaten die internetters te zien krijgen als ze op zoek gaan naar specifieke producten. De Europese Commissie is van mening dat Google de grote populariteit van zijn zoekdienst misbruikt om andere diensten een voorsprong te geven op de concurrentie. Zo zouden andere prijsvergelijkingsdiensten last hebben van Google Shopping.



Deze dienst verzamelt immers de prijzen van verschillende webwinkels waardoor internetters in één oogopslag kunnen zien waar ze het best (of in ieder geval het goedkoopst) hun schoenen, waterkoker of dakkoffer kunnen kopen. Google doet dit bovenaan de resultaten in een blok met zogenoemde gesponsorde zoekresultaten. De webwinkels betalen 'in sommige gevallen' Google om hierin te mogen staan.



Hiermee geeft Google zijn eigen vergelijkingsdienst voorrang, stelde Brussel twee jaar geleden al. Google heeft dit al die jaren tegengesproken en betoogt juist dat deze dienst goed is voor zowel consumenten als winkels. Ook benadrukt het concern dat Europa een veel te beperkte bril op heeft als het kijkt naar het speelveld van online winkelen. Een aantal onlineprijsvergelijkers heeft inderdaad last van Google Shopping omdat ze hierdoor minder bezoek krijgen, maar de échte dominante speler is Amazon, aldus Google.