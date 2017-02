Europese Commissie: onzekerheden economie komend jaar 'buitengewoon groot'

Ondanks de onzekerheid verwacht de Commissie een groei van 1,6 procent dit jaar in de eurozone, oplopend naar 1,8 procent in 2018. Nederland zal volgens de Commissie iets beter dan gemiddeld presteren: 2 procent groei dit jaar en 1,8 procent in 2018, zo blijkt uit de nog vertrouwelijk cijfers.



Voor het eerst in bijna tien jaar heeft Nederland dit jaar een klein begrotingsoverschot (0,2 procent) en volgend jaar 0,3 procent in de plus. De bovengrens voor eurolanden is een tekort van 3 procent, alleen Spanje en Frankrijk zitten nog iets boven (Madrid) of tegen (Parijs) dat plafond aan. In 2018 duikt ook de Nederlandse staatsschuld met 58,3 procent van het bruto binnenlands product weer onder de euronorm (60 procent).