Europees Hof: Klantenservice bellen mag niet duurder zijn

Service hoort gratis te zijn. Dat is een principieel punt.

Het Hof besloot donderdag dat een gesprek met een klantenservice niet meer mag kosten dan een gesprek met een 'vaste lijn of mobiele lijn'. Het doet er daarbij niet toe of een bedrijf wel of geen winst maakt op de extra telefoonkosten. Hogere kosten ontmoedigen klanten informatie op te vragen, aanspraak te maken op de productgarantie of hun abonnement op te zeggen, geeft het Hof als uitleg bij de uitspraak.



'Wij zijn blij met deze uitspraak', reageert de Consumentenbond. 'Service hoort gratis te zijn. Dat is een principieel punt.' Nederlandse bedrijven mogen voor een 0900-, 0906- of 0909-nummer maar 1 euro per gesprek in rekening brengen boven op de normale gesprekskosten. Veel bedrijven rekenen overigens helemaal geen extra kosten voor het bellen van de klantenservice.



'Het ministerie van Economische Zaken moet uitzoeken of de 1-euroregel naar aanleiding van deze uitspraak moet worden aangescherpt', zegt de Consumentenbond. Ook de Autoriteit Consument & Markt legt de bal bij Economische Zaken. Een woordvoerder laat weten dat het ministerie de uitspraak van het Hof gaat bestuderen en aan de hand daarvan beslist of de nationale regels moeten worden aangescherpt.