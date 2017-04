Europa houdt strenger toezicht op nieuwe dieselauto's

De commissie heeft in het verleden gefaald Gerbrandy, commissievoorzitter

Eickhout noemt het uitblijven van een onafhankelijk agentschap een gemiste kans. 'Het parlement kon nu zijn tanden laten zien. Dat dit niet is gebeurd, is een slecht voorteken voor de andere aanbevelingen in het rapport.'



Commissievoorzitter Gerbrandy zegt 'dubbele gevoelens' te hebben over wie het toezicht krijgt. 'Je kunt je ook afvragen: waarom zou de commissie dit niet kunnen doen? Als overal een apart agentschap voor moet komen, is dat ook een brevet van onvermogen. Bovendien kan het parlement de commissie nu direct aanspreken als het niet goed gaat.'



Eickhout vindt dat Gerbrandy hiermee een van de belangrijkste conclusies van zijn rapport onderuit schoffelt. 'De commissie heeft in het verleden gefaald. En er zijn ook agentschappen voor medicijnen en voor veiligheids- en defensiebeleid. Toezicht op de uitstoot van dieselauto's lijkt me ook niet onbelangrijk.'