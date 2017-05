Er ligt zo een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Spanje

U heeft geld beschikbaar om in Spanje een huis te kopen. Nu betaalt u vermogensheffing in Nederland over uw spaargeld. Koopt u een huis in het buitenland en blijft u belasting betalen in Nederland, dan kan u zich eindelijk ontdoen van de Nederlandse heffing. Op grond van de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting gaat u in Spanje belasting betalen over de woning.



Dat is het geval bij de meeste landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft.