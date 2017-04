Energiebesparing, wat kost dat nou?

4 energiebesparende maatregelen: wat kosten ze en wat leveren ze op?

Nieuwe stappen in de energietransitie kosten Nederland in 2030 tussen de 1,6 miljard en 5,5 miljard euro per jaar. Dat is de 'eerste ruwe inschatting' in een rapport van PBL en ECN. Dankzij hun rekenwerk is nu meer bekend over de kosten van toekomstig beleid dan van vaststaan beleid. Vier maatregelen, wat ze kosten en hoeveel energie ze besparen.