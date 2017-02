Eigenaren in 'slapende' vve's moeten verplicht gaan sparen

Officieel hebben deze eigenaren al een wettelijke spaarplicht, maar het kabinet komt nu met concrete minimumbedragen. De wetswijziging moet verkrotting voorkomen. De helft van de 121 duizend vve's blijkt geen geld te reserveren voor toekomstige uitgaven. Bij veel woonblokken heeft dat geleid tot achterstallig onderhoud, omdat eigenaren niet in staat zijn om onverwacht hoge onderhoudskosten op te hoesten.



Het nieuwe voorstel verplicht de vve om jaarlijks een half procent van de herbouwwaarde te sparen. De herbouwwaarde van het gebouw is het benodigde bedrag om de woning weer op te bouwen in dezelfde staat na bijvoorbeeld een brand. Dat bedrag is lager dan de verkoopwaarde van de woning.



In sommige gevallen, bijvoorbeeld als het pand net gerenoveerd is, kan die halve procent toch te veel zijn. De vve kan er volgens het voorstel dan voor kiezen om een professioneel onderhoudsplan op te stellen, waaruit blijkt hoe veel er gereserveerd moet worden. De Tweede Kamer stemt donderdag hoogstwaarschijnlijk in met het wetsvoorstel.

