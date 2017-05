Eigen huis blijft utopie voor jonge kopers door tekort starterswoningen

'Dat de hypotheekaanvragen nu teruglopen, is opvallend. Zeker omdat de aanvragen in het eerste kwartaal juist heel hoog waren', zegt Mark de Rijke, directeur van De Hypotheekshop. In april vroegen ongeveer 26 duizend kopers een hypotheek aan. Dat is eenvijfde minder dan een maand eerder. 'Dat kan een signaal zijn dat de woningmarkt opdroogt.'



Het is namelijk niet zo dat mensen niet willen kopen. 'Vooral de vraag naar goedkopere woningen is heel groot', zegt een woordvoerder van Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Daardoor stijgen de prijzen van de huizen onder de 200 duizend euro snel en neemt het aanbod in die categorie extra snel af. 'In 2013 kocht een starter gelijk een eengezinswoning. Nu kan iemand met een modaal inkomen niet eens meer een appartement in een stad kopen', zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar Woningmarkt aan de TU Delft.