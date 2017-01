Vogelgriep dreigt voorlopig einde te maken aan vrije-uitloopei

Vijf miljoen vrije-uitloopkippen zitten vanwege de vogelgriep al tien weken binnen, maar na twaalf weken binnen mag zo'n kip volgens Europese regels geen vrije-uitloopkip meer worden genoemd. Staatssecretaris van Landbouw Martijn van Dam probeert in Brussel een oplossing te vinden.



De EC is volgens de staatssecretaris bereid op korte termijn naar een oplossing te zoeken, maar 'een ontheffing van de ophokplicht is te optimistisch', zei Van Dam. Brussel wil voor de lange termijn werken aan een aanpassing van de regelgeving. Nederland krijgt hierin steun van verschillende lidstaten.



'Het is niet te verkroppen dat als we niets doen, de vrije-uitloopeieren moeten worden verkocht als scharreleieren. Dat levert de pluimveehouders een stuk minder op.' Het is volgens Van Dam wrang dat juist de pluimveehouders die hebben geïnvesteerd in uitloop en dierenwelzijn hierdoor schade lijden.



Een andere mogelijkheid is het opschorten van de ophokplicht, aangezien er volgens de staatssecretaris al een maand geen uitbraak van vogelgriep is geweest. 'Maar ik durf niet te zeggen dat dat zo zal blijven.'