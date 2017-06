Eén Zeeuwse snackbar voorkomt al twintig jaar dat het Amerikaanse Wendy's naar Europa komt

Eigenaar Raymond Warrens opent in 1988 een snackbar in Goes, die hij vernoemt naar zijn dochter Wendy. In 1995 let hij de naam vast voor de Benelux en daarmee zit hij nu de Amerikanen dwars. De burgerketen Wendy's, met ruim 6.500 restaurants in dertig landen, krijgt in 2000 het deksel op de neus wanneer de rechtbank in Maastricht bepaalt dat Warrens de oudste rechten op de merknaam heeft.