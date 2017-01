Een krachtige baas, maar is dat wel iets voor de Kiarijder?

Het was gezellig in de auto. Naast Blik zat een dochter, 23 jaar en met verstand van zaken. Het ging, zoals vaker, over tennis, voetbal en nu natuurlijk ook over auto's. Hoe dat voelt, GT, vroeg ze zich af. Waarna ze het voelde. En toen bleef het even stil. Onder de indruk, vermoedde Blik, want de Sportswagon 2.0 T-GDi AT6 GT is met zijn tweeliterbenzinemotor en 245 pk een, voorzichtig gezegd, krachtige baas.