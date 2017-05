Een e-bike verzekeren wordt steeds duurder doordat hij steeds vaker wordt gestolen

Steeds normaler

Elektrische fietsen zijn vooral het doelwit van boevenbendes.

'Een op de drie verkochte fietsen is nu een e-bike', zegt Douwe Boeijenga, directeur van verzekeraar Enra. 'De gemiddelde leeftijd van de gebruiker ligt rond de 40. Daarmee is het risicoprofiel enorm gewijzigd. Voorheen zat - met alle respect - de oudere erop of de e-bike stond afgesloten in een schuur. Nu zie je elektrische fietsen verschijnen bij de bioscoop, sportvelden, muziekcentra. Daarmee wordt hij steeds aantrekkelijker voor het georganiseerde dievengilde.'



De gemiddeld e-bike is immers zo'n 2.000 euro waard, met veel duurdere exemplaren ruimschoots in omloop. E-bikes verdwijnen zelden door gelegenheidsdieven; elektrische fietsen zijn vooral het doelwit van boevenbendes. Soms komen die zelfs vanuit het buitenland. 'Frappant is dat we gewone fietsen weleens terugvinden na diefstal, maar e-bikes eigenlijk nooit,' zegt Boeijenga.