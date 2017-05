Economieblog - Pijnlijk: Akzo krijgt vernietigende brief van trouwe aandeelhouder

Aandeelhouder maakt gehakt van AkzoNobel

Pijnlijke post voor AkzoNobel: in een vernietigende brief van drie kantjes aan president-commissaris Antony Burgmans maakt de Amerikaanse vermogensbeheerder en Akzo-aandeelhouder Tweedy Brown gehakt van de prestaties van het Nederlandse bedrijf en van de weigering om met PPG te gaan praten, dat Akzo wil overnemen.



Tweedy Brown-analist Roger de Bree schrijft dat het aandeel ondermaats heeft gepresteerd. ‘Hadden we in 1992 aandelen PPG gekocht in plaats van Akzo, dan zouden de mensen die hun spaargeld en pensioenen aan ons hebben toevertrouwd nu 50 procent meer geld hebben.’ De Bree klaagt verder over ‘archaïsche’ beschermingsmaatregelen en ‘paniekerige politici’ die het opnemen voor Akzo.



De brief is zo pijnlijk omdat Tweedy Brown – dat dus al 25 jaar in Akzo zit – naar eigen zeggen geen activistische aandeelhouder is, op zoek naar snelle winsten. Zoals het Amerikaanse Elliott, dat naar de Ondernemingskamer is gestapt om het ontslag te eisen van Burgmans. Lichtpuntje voor hem en Akzo: in het Financieele Dagblad zegt De Bree van Tweedy Brown vandaag dat een vijandig bod, waarmee PPG dreigt, niet de juiste weg is. ‘Laten we hopen dat dat vermeden kan worden’.



Lees de scherpe brief hier.



In de Volkskrant van (morgen) donderdag leest u over de zeven zonden van AkzoNobel. Volgens Tweedy, dan.