Economieblog - Rem Koolhaas ontwerpt 'Facebookdorp'

Nederlanders maken vreugdesprong

Nederlanders zijn het meest optimistisch ter wereld over hun economie. Daarmee laten zij de Duitsers en Zweden en de rest van de wereld achter zich. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van het Amerikaanse Pew Research Center. Vooral in ontwikkelingslanden is er geloof dat de volgende generatie het financieel beter zal hebben dan de huidige.



Gevraagd om te kiezen in welke staat de economie in hun land zich bevindt – goed of slecht – koos 87 van de ondervraagde Nederlanders voor de eerste optie. Voor de Duitsers en Zweden was dat respectievelijk 86 en 84 procent.



Zuid-Europa

In andere Europese landen als Spanje, Frankrijk, Italië en Griekenland was de stemming een stuk minder vrolijk. Slechts 28 procent van de Spanjaarden durfde de staat van hun economie goed te noemen, 21 procent van de Fransen, 15 procent van de Italianen en 2 procent van de Grieken.



Het sentiment is volgens het onderzoek in twaalf maanden vooral in Nederland sterk verbeterd. Vorig jaar durfde slechts 62 procent van de ondervraagde Nederlanders hun economie ‘goed’ te noemen. Met die vreugdesprong van 25 procentpunt is Nederland wereldleider. In Italië (-18 procent) nam het vertrouwen juist sterk af.



Ontwikkelingslanden

Van de bewoners van ontwikkelingslanden zijn vooral Indiërs (83 procent), Filipijnen (78 procent) en Senegalezen (76 procent) positief over hun economie. Hekkensluiters zijn de Argentijnen (23 procent), Venezuelanen (20 procent) en Brazilianen (15 procent).



In ontwikkelingslanden en opkomende economiën denkt een meerderheid van de ondervraagden (56 procent) dat hun kinderen het financieel beter zullen hebben dan zij. Vooral in India, Nigeria en Chili is het vertrouwen groot. In ontwikkelde economieën denkt slechts 34 procent dat hun nakomelingen er financieel op vooruit zullen gaan. Vooral Grieken, Japanners, Fransen, Australiërs, Canadezen, Spanjaarden en Britten (circa 70 procent) zien de toekomst somber in.



Jongeren

De financiële toekomst van jongeren wordt door 18-29 jarigen optimistischer ingeschat dan door mensen van 50 jaar en ouder. Vooral in Zweden is het verschil groot. Van de jongeren is 63 procent economisch gezien optimistisch, tegen 37 procent van de ouderen.

Marc van den Eerenbeemt