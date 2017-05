Economieblog - DNB heeft nog 800 duizend euro weg te geven, al raakt het geduld op

FNV: Ahold Delhaize ontloopt belasting

Ahold Delhaize ontloopt belasting door te schuiven met merknamen, schrijft vakbond FNV vandaag op zijn site. Ahold heeft het beheer van ongeveer 350 ‘actieve merknamen’ ondergebracht bij het Zwitserse Ahold Licensing Sarl. Ook Etos, de naam van de drogisterijketen van Ahold, wordt beheerd door de Zwitsers, terwijl het in dat land nul vestigingen heeft.



Volgens de FNV past Ahold een truc toe die je vaker bij multinationals tegenkomt: Etos Nederland betaalt een vergoeding voor het gebruik van de merknaam Etos aan de Zwitsers. Die royaltybetaling komt in mindering op de winst. In Nederland betaalt Ahold dan minder belasting. In Zwitserland weliswaar meer, maar in het alpenland liggen de belastingtarieven met 15 procent lager dan in Nederland (25 procent). Belastingontwijking dus, zegt de FNV. Ahold wil niet op dit specifieke geval reageren.



De supermarktketen is al enige tijd voornemens om de merknaam Etos in Zaandam onder te brengen. Volgens verschillende (merknaam)juristen is het te verdedigen dat multinationals hun merknamenbeheer op één centrale plek in de wereld uitvoeren.



Door: Jeroen van Wensen