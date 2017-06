Economieblog - Bitcoingekte op weg naar nieuw hoogtepunt: virtuele munt bijna 3000 dollar waard

Bitcoin op weg naar 3000 dollar

Het lijkt op de 21ste variant van de tulpenmanie uit de 17de eeuw. Alleen duurde de tulpenmanie maar drie jaar – Van 1634 tot 1637 – terwijl de bitcoingekte al vijf jaar met hoge bergen en diepe dalen doorgaat. Gisteren kwam de waarde van de bitcoin voor het eerst boven de 2900 dollar (ruim 2500 euro): een stijging van 6 procent op één dag en 210 procent dit jaar. Vooral Japanners en Chinezen steken massaal geld in bitcoin en andere virtuele munten. Voor de speculanten van het eerste uur rinkelt de kassa.



De bitcoin is een digitale munt die je kunt bemachtigen door hem digitaal op te graven, een soort digitale mijnwerkersklus. Op diverse platforms is hij vervolgens te koop. De munt is niet gereguleerd. Mede daarom is hij populair bij criminelen, maar niet alleen bij hen: ook bij haters van centrale banken en bij beleggers die geen vertrouwen hebben in bestaande financiële systemen.



De bitcoin bestaat pas zeven jaar. Op 22 mei 2010 werd de allereerste bitcoin-transactie gedaan. Iemand kocht twee pizza's voor 10 duizend bitcoins. Nu zou die pizza in dezelfde hoeveelheid bitcoins 20 miljoen euro kosten. Zoiets is te mooi om waar te zijn, zo is de les van de geschiedenis.



