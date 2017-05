Economieblog - Advies aan EU-hof: Uber is gewoon een taxi en dus gelden er regels

'Uber is gewoon een taxi'

Uber is innovatief, maar ook een taxidienst. Dat zegt de advocaat-generaal (a-g) in een advies voor het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Hof moet binnenkort uitspraak doen over de vraag of Uber een ‘dienst van de informatiemaatschappij’ is, of een vervoersdienst. Spaanse taxichauffeurs spanden in 2014 een rechtszaak aan tegen Uber in Spanje.



De Spaanse taxichauffeurs vinden het oneerlijk dat Uber-chauffeurs zich aan God noch taxi-gebod hoeven te houden, omdat Uber beweert geen taxidienst te zijn. Uber ziet zichzelf als een hippe internetdienst, waarbij hun taxi’s bijzaak zijn. De Spaanse taxichauffeurs vinden dat maar flauwekul.



De a-g vindt na enig wikken en wegen dat de Spaanse taxichauffeurs gelijk hebben. Uber is in hoofdzaak een taxidienst. Dat hun taxi’s via een hippe app besteld moeten worden, dát is pas bijzaak. Dus moeten Uber-chauffeurs zich aan dezelfde regels houden als andere taxichauffeurs.



Het Hof zal uiteindelijk moeten beslissen. Wanneer is nog onbekend. Vaak volgt het Hof het advies van de a-g, en dat zou een serieuze klap voor Uber in de EU zijn. Tot die tijd kan Uber zich nog onttrekken aan (kostbare) regels die voor andere chauffeurs wel gelden, en daardoor goedkoper taxivervoer aanbieden.



Reactie Uber

In een reactie laat Uber weten de uitspraak van het Hof af te wachten. Als Uber als een transportbedrijf wordt beschouwd, heeft dat volgens het bedrijf weinig gevolgen voor de regulatie in de meeste EU-landen. Wel ondermijnt het volgens Uber de behoefte aan vernieuwing van wetten die nu verhinderen dat miljoenen Europeanen via het platform makkelijk een beschikbare lift kunnen krijgen.