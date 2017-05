ECB-president blijft rustig tijdens bezoek aan Kamer: 'Ik ben niet geïrriteerd, hoor'

Antwoord na antwoord hetzelfde

Pieter Omzigt. © ANP De Italiaan houdt zich de Nederlandse parlementariërs van het lijf zoals een eend druppels afschudt

Een jaar later zitten liefst dertien Kamerleden aan weerszijden van Mario Draghi om hem eens flink onderhanden te nemen. Hun voorzitter is Pieter Duisenberg, zoon van Draghi's voorganger en eerste ECB-president: Wim Duisenberg. De Italiaan houdt zich de Nederlandse parlementariërs van het lijf zoals een eend druppels afschudt. Zoals verwacht, want in september wisten Duitse volksvertegenwoordigers ook al geen deuk in een pakje Draghi te slaan.



Verwonderlijk is dat niet. Net als Duisenberg rond de eeuwwisseling moet ook deze ECB-president op zijn woorden letten. Een beetje ruimte voor interpretatie zet financiële markten al op scherp. Internationaal persbureau Reuters had aangekondigd dat in Draghi's woorden tot het Nederlandse parlement gezocht zou worden naar signalen 'van mogelijke beweging in de richting van een meer strijdlustige toon'.



Geen wonder dat die woorden woensdag antwoord na antwoord vrijwel hetzelfde zijn. Ik weet, herhaalt hij, dat de lage rente slecht is voor de pensioenen. Maar dat is de korte termijn. Mede dankzij het ECB-beleid is de economie uit het dal geklommen en dat herstel heeft op den duur een positief effect op het rendement van pensioenfondsen. Bovendien betekenen nieuwe banen méér pensioenpremie. 'Grofweg kun je het negatieve en positieve tegen elkaar wegstrepen', vindt Draghi.