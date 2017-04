ECB: het gaat echt een stuk beter met de economie

Ongewijzigd beleid

Om de inflatie aan te wakkeren doet de ECB er alles aan om de rente laag te houden

De ECB heeft tot taak de inflatie in de buurt van, maar net iets onder de 2 procent te krijgen. Dat inflatieniveau hoort volgens de Europese Unie bij een gezonde economie. Om de inflatie aan te wakkeren doet de ECB er alles aan om de rente laag te houden. Dat leidt tot hogere economische groei en hogere prijzen, zo luidt de theorie.



De ECB maakte vandaag eveneens bekend het monetaire beleid ongewijzigd voort te zetten. Zij koopt elke maand voor 60 miljard euro obligaties op om de langetermijnrente in het eurogebied laag te houden. Analisten hadden niet anders verwacht. In een toelichting op de persconferentie wijst ING-econoom Carsten Brzeski op de Franse presidentsverkiezingen van 7 mei. Tot duidelijk is of Macron (pro-euro) of Le Pen (anti-euro) wint, kan de ECB weinig doen. Pas dan weet de bank of de politieke risico's in de eurozone verder afnemen of juist toenemen, schrijft Brzeski. Brzeski denkt dat de ECB pas in juni hints geeft over het afbouwen van het ruime monetaire beleid. Maar dat zijn hints, schrijft Brzeski, geen actie. Draghi ontweek tijdens de persconferentie vragen over Frankrijk. 'Wij bespreken beleid, geen politiek', aldus Draghi.