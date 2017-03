ECB blijft geld pompen in economie om inflatie te stimuleren

Kerninflatie

De huidige de inflatie tot 2 procent ziet de ECB vooral als een tijdelijk fenomeen, veroorzaakt door de duurdere olie. Draghi wil zich met name richten op de zogenoemde kerninflatie, waaruit moet blijken of de cirkel van stijgende lonen en stijgende prijzen weer op gang komt. Daarvan is geen sprake. Pas als de lonen weer stijgen, zal de ECB het beleid kunnen aanpassen.



Carsten Brzeski, analist van ING in Londen, zegt dat Draghi ook een paar kluiven naar de haviken wierp. 'Opvallend was dat Draghi aarzelde bij het geven van een antwoord of het mogelijk was dat de rente zou worden verhoogd voordat het opkoopprogramma afloopt.' Daarnaast was opvallend dat de ECB geen nieuwe afspraken had gemaakt over zogenoemde TLTROs, die banken in staat stellen goedkope kredieten te verlenen aan bedrijven.