Duurzamer energiebeleid raakt vooral laagste inkomens: onderzoek waarschuwt voor 'klimaatpaupers'

Maar als de overheid dat niet doet, zullen de laagstbetaalden een steeds groter deel van hun inkomen moeten besteden aan energiekosten.



CE Delft voorspelt namelijk dat de kosten van het klimaatbeleid de komende jaren flink zullen oplopen, van 5 miljard euro nu naar 40 miljard in 2050. 'Dit rapport is een wake-up call', zegt directeur Donald Pols van Milieudefensie. Volgens hem moet er worden gezocht naar manieren om de energiekosten voor laagstbetaalden te verminderen. Woningen in de sociale sector zouden met subsidie moeten worden geïsoleerd zonder dat de huren stijgen.



Ook Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanze Hogeschool in Groningen, denkt dat de laagstbetaalden steeds verder in het nauw komen door de energietransitie. 'Het is een politieke keuze. Links denkt altijd dat mensen vanzelf zuinig worden als je energie duur maakt. Maar de laagstbetaalden hebben minder mogelijkheden om energie te besparen. Zij kunnen hun huis niet voor veel geld isoleren.' In oude wijken, zegt hij, zal het betalen van de energierekening een steeds groter probleem worden. Dat zal niet minder worden als woningen op stadsverwarming worden aangesloten. 'De prijs van die warmte is gekoppeld aan die van gas', zegt Visser.