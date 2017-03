Duurzame fondsen tuimelden van de top naar onderste treden

Strenge duurzame beleggingsfondsen zoals die van ASN en Triodos pronkten begin vorig jaar met prachtige beleggingsrendementen. In de lijstjes met de best presterende fondsen van 2015 stonden ze in de hoogste regionen. Dat was vooral te danken aan hun afkeer van olie en ondoorzichtige banken.



De donkergroene fondsen hadden geen last van de scherpe daling van de olieprijs in 2015, die olieaandelen hard trof. De financiële sector had dat jaar te lijden onder de lage rente.