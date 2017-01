Drie Nederlandse bedrijven in top 10 duurzame Global 100

Greenpeace, dat voor het eerst van deze lijst hoort, kan zich bij Philips en DSM wel wat voorstellen. Dat zijn van nature vervuilende bedrijven, maar ze doen hun best het zo veel mogelijk te beperken.



Maar ING? Dat investeert nog volop in fossiele brandstoffen en werd in de jongste Eerlijke Bankwijzer gekapitteld vanwege onder meer een lening aan het Russische oliebedrijf Gunvor, dat ook nog geld zou witwassen. 'ING zelf is wel duurzaam, met hun gebouwen en zo', zegt een woordvoerder van Greenpeace. 'Maar in zo'n top-100? We zijn geschokt.' De banken reageerden onlangs boos op de Eerlijke Bankwijzer, die niet goed zou meten. Over de Global 100 is ING wel te spreken.