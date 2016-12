Drie grote pensioenfondsen hoeven in 2017 niet op uitkering te korten

Herstelplan

In het eerste kwartaal van 2017 kan alles weer heel anders zijn en die hele kortingsdiscussie weer terug komen Voorzitter Jan Berghuis van PMT

Overigens is de rente sinds een paar dagen weer aan het dalen. Berghuis wil dan ook geen conclusies op de lange termijn trekken. 'In het eerste kwartaal van 2017 kan alles weer heel anders zijn en die hele kortingsdiscussie weer terug komen. De snelle verandering van de dekkingsgraad maakt steeds opnieuw duidelijk hoe enorm gevoelig de fondsen zijn voor de rentestand.'



Berghuis zegt dat hij wel een kleine slag om de arm moet houden. Uiteindelijk bepaalt de actuele rente op 31 december of een fonds de pensioenen moet verlagen of niet. Andere fondsen maken voor de zekerheid daarom pas volgende week bekend of ze al dan niet moeten korten.



Pensioenfondsen moeten van De Nederlandsche Bank in principe minimaal een dekkingsgraad van 105 procent hebben. Alleen dan is zeker dat ze hun toekomstige pensioenverplichtingen kunnen nakomen. Als de fondsen daaronder zakken moeten ze een 'herstelplan' opstellen waarin ze aan toezichthouder DNB uitleggen hoe ze binnen een aantal jaren hun dekkingsgraad weer op peil denken te brengen. Zolang dat herstelplan van kracht is, moeten de fondsen voldoen aan een lagere, zogenoemd kritische grens. Die minimumdekkingsgraad is per fonds verschillend. Fondsen die eronder zakken moeten of de uitkeringen korten of de premies verhogen.