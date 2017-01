Dreigend ontslag van regio-journalisten Telegraaf Media Groep leidt tot protest

Gemengde gevoelens

Redactieraadvoorzitter Peter Schat was tevreden met de opkomst. 'Meer dan de helft van onze medewerkers is hier. Dit is ongekend, want er wordt ondertussen druk gewerkt aan de kranten, die komen dinsdag gewoon uit. En dan krijgen we ook nog veel steun van lezers en politici, dat is hartverwarmend.' Tijdens de actie sprak burgemeester Marjan van Kampen van Schagen haar waardering uit voor de HMC-kranten, mede namens collega-bestuurders. 'Jullie zijn ontzettend belangrijk voor ons en onze inwoners. Wij hebben baat bij verslaggevers die kritische vragen stellen, die dwingen ons goed na te denken.'



De hoofdredacteur van de HMC-kranten, Arjan Paans, keek toe met gemengde gevoelens. 'Ik heb sympathie voor de actie. Ik vind ook dat regionale journalistiek enorm belangrijk is. Maar ik ben er van overtuigd dat we ook met 45 mensen minder een goede krant kunnen maken, door efficiënter te werken. De resultaten lopen terug, er moet nou eenmaal worden bezuinigd.'