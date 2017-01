Draghi zal rente niet verhogen in navolging van Amerikanen

Volgens Draghi komt de stijging van de inflatie vooral door het herstel van de olieprijs

Banken moeten nog altijd 0,4 procent betalen om geld aan te houden bij de ECB in Frankfurt. Daar komt geen verandering in. Ook economisch herstel in Nederland en Duitsland ,waar de werkloosheid fors is gedaald en zelfs krapte op de arbeidsmarkt begint te ontstaan, is geen reden om het beleid aan te passen. 'Pas als het herstel duurzaam is en in de hele eurozone zichtbaar, wordt daar over gedacht', aldus de ECB-president.



In landen als Italië is er nog amper sprake van herstel. De stijgende inflatie verontrust de ECB niet. Volgens Draghi komt de stijging van de inflatie vooral door het herstel van de olieprijs. Afgezien van dat effect blijft de druk op de prijzen zeer beperkt, stelde hij. Overtuigend bewijs van een stijgende kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijzen van energie en voedingsmiddelen, is er in zijn ogen nog niet. De ECB ziet nog altijd aanzienlijke risico's voor de economische groei in de eurozone. Die hangen volgens Draghi momenteel vooral samen met internationale ontwikkelingen.