Doorsneevermogen Nederlands huishouden stijgt

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. Het vermogen van particulieren bestaat gemiddeld voor 56 procent uit de waarde van de koopwoning; bijna drie op de vijf huishoudens bezaten in 2015 een eigen woning. Toen na het begin van de crisis in 2008 de huizenprijzen gingen dalen, zakte dus ook het vermogen in. In doorsnee bedroeg de financiële reserve in 2008 nog bijna vijftig mille per huishouden. In 2014 was daar minder dan twintig mille van over. Doordat de huizenprijzen pas sindsdien weer gingen stijgen, nam het vermogen in 2015 weer toe.



Tegenover de in totaal 1.061 miljard euro vermogen van de Nederlandse huishoudens staan ook schulden. De hypotheekschuld was met 685,5 miljard euro (gemiddeld 162 duizend euro) de grootste post. De studieschuld, aanwezig in 900 duizend huishoudens, rukt op. Deze schuld bedroeg in totaal 12,6 miljard euro, ruim drie miljard meer dan vier jaar eerder. Per huishouden bleef het bedrag met bijna achtduizend euro stabiel. De schulden door consumptieve uitgaven en rood staan zijn met 1.400 euro per huishouden niet al te hoog.