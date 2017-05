DNB waarschuwt: pensioenfondsen rekenen zich rijk, mogelijk snijden in miljoenen pensioenen

Waarom vindt DNB de pensioenfondsen zo optimistisch?

De toezichthouder heeft de herstelplannen van 181 pensioenfondsen tegen het licht gehouden. Wat blijkt? Slechts twee kwakkelende fondsen, met in totaal ongeveer 13.000 deelnemers, korten dit jaar de pensioenuitkeringen. De rest hoopt op schitterende beleggingsresultaten. Zij gaan ervan uit de komende tien jaar maar liefst 500 miljard euro aan 'overrendement' te behalen. Dan gaat het dus om de extra verdiensten bovenop het rendement dat nodig is om aan de lopende verplichtingen te voldoen.



Zowel in 2015 als in 2016 zetten de pensioenfondsen in hun herstelplannen in op hoge rendementen. Ook toen sprak DNB waarschuwende woorden. En inderdaad, in de praktijk vielen de rendementen in beide jaren lager uit dan gehoopt. Sowieso is er reden tot voorzichtigheid. Op dit moment draaien zowel de economie als de financiële markten als een tierelier. Maar volgens sommige analisten beginnen de snel gestegen aandelenbeurzen het kookpunt te naderen.