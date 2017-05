Dit is waarom Mercedes doet alsof plooien en vouwen ordinair zijn

Auto-ontwerp is natuurlijk ook gewoon een soort mode, te weten een hilarisch arbitrair stijlgevecht over wat chic is en wat niet. Dat je dezer jaren met millennial pink wel en met appeltjesgroen niet op een feestje kunt aankomen, en dat matte autolak voor champagneontbijtende Russen is en zwarte hoogglans een tijdloze hoogopgeleidenklassieker, dat is natuurlijk geen exacte wetenschap, maar de uitkomst van een woest krachtenveld tussen culturele codes, toevalligheden, statusangst en andere onnavolgbare menselijke emoties.



Altijd interessant dus als een beeldbepalend automerk voor de komende pakweg vijf à tien jaar een nieuwe 'designtaal' (rotwoord, sorry) wil uitzetten en dus met het nodige aplomb en het juiste gevoel voor tijdgeest moet zien raak te schieten in dit verwarrende krachtenveld.