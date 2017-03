'Dit is de auto die uw hond zou kopen': terreinwagen met ingebouwde hondensalon

Op internet tonen hondenbezitters zich ietwat sceptisch

Op internet tonen sommige hondenbezitters zich ietwat sceptisch over het beeldscherm waarmee zij en hun viervoeters kunnen facetimen: 'Hoe kan dat nou legaal zijn, Nissan?'. En over het hondensnoepjesapparaat dat honden zelf kunnen bedienen: 'Fifi heeft al obesitas'. Over de chique zwartleren bekleding: 'Kauwt vast lekker weg'. Maar de reacties zijn over het algemeen enthousiast. 'Dit is de droom van elke hondenliefhebber', schrijft Quince op de site van het Britse Daily Mail. Anderen vragen zich af of de schoonmaakvoorzieningen en de afneembare achterbak ook geschikt zijn voor katten en kinderen.



De ingebouwde hondensalon is nu nog een prototype, maar komt bij voldoende interesse ook in Nederland op de markt, laat een Nissan-woordvoerder weten. Aan een terreinwagen die niet naar natte hond ruikt, hangt wel een prijskaartje: voor 1.100 euro extra wordt de salon ingebouwd.



Andere automerken die specifieke onderdelen en extraatjes voor hondenbezitters hebben ingebouwd - hoewel geen fabrikant zoveel tegelijk als Nissan - zijn Skoda, Subaru en Volkswagen. Andere populaire auto's onder hondenbezitters zijn Landrovers en natuurlijk Volvo 's.