Dit is de allereerste bruikbare én betaalbare elektrische auto

Het Amerikaanse adagium 'nothing beats cubic inches' (niets verslaat een grote motor), geldt nog altijd in de Verenigde Staten, waar de meeste auto's een zware V8-motor hebben, of toch op zijn minst één met zes cilinders. Maar het afgelopen decennium verschenen er scheurtjes in het bastion van deze benzineslurpers, door de economische crisis en een sluimerende bewustwording van een fenomeen dat klimaatverandering heet.



De komst van elektrische auto's zal dat proces niet direct versnellen, zeker niet nu de politieke omstandigheden in de VS zo zijn veranderd en president Trump een renaissance heeft aangekondigd van fossiele brandstoffen. Maar op het oude continent en in China, waar de stedelingen lijden onder luchtvervuiling door onder meer autoverkeer, daar zal het sneller gaan. Zeker in landen als Nederland en Noorwegen, waar de overheid elektrisch vervoer riant stimuleert door weinig of zelfs geen belasting te heffen op volledig elektrische auto's.



Tot nu toe was het daarmee nog een beetje behelpen, vooral vanwege de hoge prijs in combinatie met de beperkte afstand die je op een acculading kunt afleggen. Min of meer betaalbare elektrische auto's komen meestal niet verder dan 200 kilometer voor ze weer aan de lader moeten, en dat beschouwen de meeste automobilisten als te weinig. Alleen Tesla's hebben een actieradius die als acceptabel wordt gezien, maar die kosten dan al snel weer een ton of meer.



Vanaf komend voorjaar verandert dit. Dan verschijnt in Nederland de Opel Ampera-e, een volledig elektrische auto die redelijk betaalbaar is en door zijn enorme accu bijna 400 kilometer ver komt in de praktijk. Opel wil nog niet zeggen hoe veel hij gaat kosten, maar de prijs zal ergens rond de 40 duizend euro liggen en dankzij de veel lagere bijtelling zal deze auto daarom vermoedelijk populair worden onder zakelijke rijders.



Opel nodigde afgelopen week enkele journalisten uit onder meer Nederland en Noorwegen (voorlopig de belangrijkste landen voor deze auto) uit om in Californië proef te rijden met de nieuweling.



De Opel Ampera-e heeft alle voordelen van elektrische auto's: hij is stil, je voelt geen trillingen van stampende zuigers en draaiende nokkenassen en hij trekt sneller op dan menig ander. En je komt er dus 400 kilometer ver mee, ruim genoeg voor de meeste gebruikers. Mocht je onverhoopt verder moeten, dan kent Nederland inmiddels een aardig netwerk van snelladers waarmee de accu in een halfuurtje weer tot 80 procent gevuld kan worden.



Er is nog iets wat rijden in de Ampera-e comfortabel maakt: van actieradiusangst (het met licht dichtgeknepen billen constant loeren naar de energievoorraad in de accu om te zien of je je bestemming wel zult halen) is niet langer sprake. Je stapt in, rijdt weg, en maakt je geen zorgen of je het einddoel zult halen. Mocht het bereiken daarvan in gevaar komen, dan leidt de navigatie je vanzelf naar een tussenliggende snellader.



Dit is een tweede onderdeel waar Opel (of eigenlijk moederbedrijf General Motors, dat de auto heeft ontwikkeld en hem bouwt) veel aandacht aan heeft geschonken: het navigatie- en entertainmentsysteem. Dit systeem is altijd online, en het lijkt nu eens goed uitgevoerd, want de navigatie wordt verzorgd door Android Auto of Apples Carplay, systemen van de grote softwareconcerns uit Californië die wél snappen hoe het werkt.



Naast de geruststellende wetenschap dat je niet meer zonder stroom komt te staan, hebben deze systemen andere voordelen. Zeg bijvoorbeeld: 'Okee Google, speel eens wat lekkere classic American rock songs', en uit de hifi klinkt bij toverslag Creedence Clearwater Revival.



Hoewel de Ampera-e met bijna 4,20 meter niet erg groot is, is de binnenruimte voldoende voor vier personen, en kunnen er ook vijf mee. De kofferbak is met 380 liter evenmin een zwart gat, maar doorgaans toereikend. De verwarming - in veel elektrische auto's afgeknepen om de accu te sparen - werkt prima. Volgens Opel levert hij maximaal 7 kilowatt, wat genoeg is om ook in de koelte van Californië (een week geleden vroor het er 's nachts plaatselijk nog licht) de boel snel op temperatuur te hebben - in elk geval veel sneller dan in een auto met een gewone motor, die altijd eerst zelf moet opwarmen voor hij de cabine behaaglijk helpt te maken. En dan rijdt de Ampera-e ook nog eens lekker.