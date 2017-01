Dijsselbloem wil voorzitterschap Eurogroep afmaken

Waardering

Dijsselbloem meent voldoende draagvlak bij zijn collega's te hebben om hem die tweede termijn te laten uitdienen

Dijsselbloem (50) werd in januari 2013 voor tweeënhalf jaar door zijn Europese collega's gekozen als opvolger van de Luxemburger Jean-Claude Juncker, nu voorzitter van de Europese Commissie. In juli 2015 werd Dijsselbloem herkozen voor nog eens tweeëneenhalf jaar. Hij meent voldoende draagvlak bij zijn collega's te hebben om hem die tweede termijn te laten uitdienen. Volgens Brusselse insiders wordt Dijsselbloem inderdaad gewaardeerd, vooral door grote landen die wat in de melk te brokkelen hebben, Duitsland en Frankrijk.



Ook zou een rol spelen dat de PvdA-minister de enige sociaaldemocratische topfunctionaris is in de EU. De overige posten zijn in handen van christendemocraten. Er is hooguit één sociaaldemocraat die het mogelijk van Dijsselbloem kan overnemen als een nieuwe minister van Financiën is beëdigd. Dat is de 48-jarige Slowaak Peter Kažimír. Hij zou echter minder tot de verbeelding spreken dan de vier jaar ingewerkte Dijsselbloem.