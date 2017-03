Deze clausule uit 1928 beschermt AkzoNobel nog altijd tegen 'vijandige bieders'

Een belager van Akzo Nobel loopt in de praktijk vast in een dubbele beschermingswal

Mocht zo'n bieder als PPG toch door willen zetten, dan kan AkzoNobel ook nog een zogeheten 'responstijd' in stelling brengen. Die gaat in als de vijandige bieder de huidige bestuurders en commissarissen van Akzo wil ontslaan. PPG moet dan een halfjaar wachten voor het de aandeelhouders bijeen mag roepen om die stap te nemen - waarna vervolgens dus ook nog blijkt dat er geen eigen mensen benoemd kunnen worden. Een belager van AkzoNobel loopt in de praktijk dus vast in een dubbele beschermingswal.



Zo'n belager van AkzoNobel moet er ook nog rekening mee houden dat het Nederlandse kabinet de overname niet ziet zitten. Minister Henk Kamp van Economische Zaken noemde het bod van PPG donderdagochtend 'niet in het Nederlandse belang'. 'Het gaat daarbij om langetermijnwaarden zoals de bijdrage die AkzoNobel levert aan duurzaamheid, de activiteiten op het gebied van research en development en om de hoogwaardige werkgelegenheid die het bedrijf in Nederland biedt', aldus de VVD-bewindsman.



Zo'n negatieve opstelling van de overheid is niet echt een extra slot op de deur voor AkzoNobel, maar een ongewenste bieder krijgt wel te maken met een vijandig klimaat. Kamp kwam vorige maand met een voorstel om belangrijke bedrijven in de telecomsector te beschermen, waarbij EZ het recht overnames te verbieden of terug te draaien. PvdA en CDA willen verdergaande maatregelen.