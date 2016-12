Grootste overname in verzekeringswereld: NN lijft Delta Lloyd in

Feest op de effectenmarkten

Het bedrijf maakte desondanks winst door de ontvangen premies zeer riskant te beleggen, riskanter dan andere verzekeraars. Daardoor kon Delta Lloyd zelf nog hogere beleggingsrendementen behalen dan de rendementen die het bedrijf zijn klanten beloofde.



Die strategie werkte zolang het feest op de effectenmarkten voortduurde. DNB voorzag dat Delta Lloyd in de problemen zou komen zodra de beleggingsrendementen zouden dalen. Die ruzie tussen toezichthouder en verzekeraar eindigde in 2015 met het vertrek van directeur Niek Hoek, die er sinds 2001 had gewerkt.



In het eerste halfjaar van 2015 leed Delta Lloyd een half miljard euro verlies. Die klap sloeg een bres in de financiële buffers van de verzekeraar. Het geld van de polishouders was daardoor minder goed beschermd. DNB eiste daarom dat Delta Lloyd nieuw vermogen zou aantrekken om zijn reserves aan te vullen.



De beurskoers zakte als gevolg van het slechte nieuws in. Eind juli 2015 was het aandeel 16 euro waard, eind 2015 nog maar 5,50 euro. Afgelopen vrijdag sloot de koers op 5,30 euro. Een dubbeltje onder het bod van de beoogde nieuwe eigenaar NN. Het is nu afwachten of de huidige aandeelhouders hun stukken willen verkopen aan NN.