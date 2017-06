Containerterminals in haven Rotterdam liggen plat vanwege hack door gijzelsoftware

Maersk, het grootste containerbedrijf ter wereld, bevestigt dat sprake is van een hack. Wereldwijd zijn terminals van APM buiten gebruik door de gijzelingssoftware. Ook zou geen communicatie meer mogelijk zijn met schepen op zee en zijn websites onbereikbaar.



Op een foto op Twitter is een beeldscherm te zien dat volgens het bijbehorende account is gemaakt op een kantoor van APM in het Indiase Mumbai. De tekst op het scherm meldt dat alle bestanden versleuteld zijn en het slachtoffer 300 dollar (266 euro) in bitcoins moet betalen om de bestanden weer vrij te geven.



Om welk type ransomware het gaat is niet duidelijk. In mei werden wereldwijd in korte tijd 200 duizend computers in 150 landen aangevallen met de gijzelingssoftware Wannacry.