De zeven zonden van AkzoNobel

'Ook ons geduld is op', schreef het Amerikaanse beleggingsfonds Tweedy, Browne Company in een brief aan AkzoNobel, dat maandag een derde overnamebod van zijn concurrent PPG afwees. In de vermanende brief geeft Tweedy, Browne de Nederlanders er flink van langs. Tweedy, Browne is een brave institutionele belegger die al ruim 25 jaar in AkzoNobel belegt en tot nu toe gold als een trouwe bondgenoot van de bestuurstop. Wat werpt deze aandeelhouder Akzo nu voor de voeten?