De winnaar & verliezer van de week

De combinatie Pharming en winst was even onmogelijk als die van Guus Meeuwis en heavy metal.



Maar het dertig jaar oude biotechbedrijf wist in het eerste kwartaal van dit jaar daadwerkelijk een positief bedrijfsresultaat te halen. 'Sterker nog', kraaide bestuursvoorzitter Sijmen de Vries victorie in het FD: 'We zijn volgens mij het eerste Nederlandse biotechbedrijf ooit dat een positief bedrijfsresultaat heeft dankzij productverkopen.'



Dat was vooral te danken aan het feit dat het bedrijf weer de rechten heeft op de verkoop van het wondermedicijn Runconest in de VS. Dit medicijn moet de remedie zijn tegen de erfelijke huidziekte angio-oedeem, waar wereldwijd naar schatting 50 duizend mensen aan lijden.