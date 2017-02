De winnaar & verliezer van de week

Winnaar: Dick Boer topman Ahold

Albert Heijn is er meester in elke storm te overleven: of het nu een enorm boekhoudschandaal is of de invasie van de discounters Aldi en Lidl. De laatste twee leken enkele jaren geleden nog een enorme bedreiging voor de Zaanse grootgrutter. En toen mijnheer Van Dalen afscheid nam omdat Harry Piekema in zijn leven ook nog een keer serieus wilde acteren, vreesde iedereen het ergste. Maar deze week werd bekend dat Albert Heijn - samen met Jumbo - de prijsvechters in 2016 alle hoeken van de kamer heeft laten zien.