De via een Uber-busje vervoerde gitaar die nooit werd bezorgd

Kunstenares Sarah van Sonsbeeck (40) speelt zelf geen gitaar. Haar Fender Stratocaster - de Volkswagen onder de elektrische gitaren - kocht ze ooit voor een project over stilte. Dankzij een ingewikkelde verhuisactie is het instrument nu foetsie, net als de bijbehorende versterker. In de verdwijnact is een interessante rol weggelegd voor het 'disruptieve taxiplatform' Uber.



Van Sonsbeeck is bij haar vriend in Amsterdam ingetrokken en verhuurt haar eigen Amsterdamse appartement. De gitaar en versterker staan begin dit jaar nog in het oude huis en Van Sonsbeecks huurster biedt aan om de zware spullen door een Uber-busje te laten bezorgen op het nieuwe adres.