De strijd om TMG: Mediahuis noemt hoger bod van John de Mol kansloos

Onzekerheid

Met het schorsen van de TMG-top en de definitieve keuze voor Mediahuis/VP lijkt TMG in Vlaamse handen te komen, maar zeker is dat nog niet. De TMG-top kan naar de rechter stappen om de schorsing ongedaan te maken.



Bovendien kreeg De Mol zondagavond steun van Eumedion, dat kritisch is over de 'zware besluiten' van zondagavond. Volgens de belangenbehartiger van grote beleggers als pensioenfondsen lijkt het erop dat de commissarissen zijn gezwicht voor de grootaandeelhouder, de familie Van Puijenbroek, en is het schorsen van de top en het nu al kiezen voor Mediahuis/VP onnodig.



TMG, dat al jaren kampt met zwalkend beleid en rode cijfers en snakt naar rust, lijkt dus nog even in onzekerheid te blijven over de afloop van het overnamegevecht.