De Nokia 3310 is terug, mét Snake, maar zonder zwart-wit-scherm

Ook Huawei heeft nieuw topmodellen gepresenteerd: de P10 en de P10 Plus. Beide telefoons hebben dubbele Leica-camera's aan de achterkant en draaien op Android Nougat met daarop het eigen jasje (EMUI 5.1) van Huawei. De gewone P10 heeft een 5,1 inch scherm, de Plus een 5,5 inch, evenveel als bijvoorbeeld de iPhone 7 Plus. De Chinezen, die binnen vijf jaar wereldwijd marktleider willen zijn, zitten met prijzen van van 599 euro en 749 euro voor de P10 Plus duidelijk onder de prijzen die Apple en Samsung voor hun toptoestellen vragen.



In tegenstelling tot Apple is Samsung traditioneel wel aanwezig in Barcelona, maar dit jaar is er geen groot telefoonnieuws. Iedereen kijkt reikhalzend uit naar de Samsung Galaxy S8, maar het Mobile World Congress komt net te vroeg. De enige grote productaankondiging van Samsung is een nieuwe tablet: de Galaxy Tab S3.