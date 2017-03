Overname Opel door Peugeot draait om één ding: technologie

'Alle grote autofabrikanten zijn inmiddels tot het inzicht gekomen dat elektrische aandrijving de toekomst heeft', stelt Steinbuch. Al lopen ze bij hun ambities aan tegen een probleem: 'Het bouwen van een elektrische aandrijflijn blijkt zeer gespecialiseerd', zegt de hoogleraar. Met name de temperatuurhuisouding van de accu is een uitdaging. 'Goed thermisch management is cruciaal voor de actieradius en de levensduur van de accu', aldus Steinbuch. Dit betekent dat de stroomleverancier verwarmd moet worden bij kou en gekoeld als het warm is.



Of General Motors, dat de afgelopen zeven jaar ervaring opdeed met de semi-elektrische Chevrolet Volt en nu met een volledig elektrische auto komt, zijn elektrische technologie heeft mee verkocht, is onduidelijk. PSA zei maandag dat het erop rekent dat GM 'meewerkt in de toepassing van technologieën die verband houden met de elektrische auto'. Of dat betekent dat PSA de technologie mag gebruiken, of alleen maar kan inkopen bij de Amerikanen, is niet bekend. Maar zolang de Fransen maar elektrische auto's kunnen produceren, zitten ze in elk geval weer in de race.