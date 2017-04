De Ka+ is nog geen verre echo van het kittige wagentje van weleer

De Ford Ka is niet meer. Dat wil zeggen: de oer-Ka, Auto van het Jaar 1997, dat pittige opdondertje, een auto uit het A-segment (Up!, Picanto) was natuurlijk al een tijdje verdwenen, want in 2009 ingeruild tegen een veelbeweende, bloedeloze imitatie-Ka, de Ka2 zeg maar.



Nu is er de Ka3. Ford zag in dat een auto onder die naam louter hilariteit zou oproepen, dus werd het de Ka+. En daar is iets opmerkelijks mee, want u mag denken dat het wéér een kleintje zou zijn, maar nee.