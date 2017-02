De ideale auto voor jonge stedelingen: de Smart

De elektrische modellen ForTwo en ForFour zijn volgens de Duitse fabrikant namelijk echte stadsautootjes en de stedeling zou per dag niet meer dan 45 kilometer rijden. Smart vindt 160 kilometer genoeg. Of ze dat in de praktijk ook halen, was tijdens de korte ritjes bij de introductie in en om Toulouse niet goed te testen, maar ook met minder kent de stadsbewoner geen problemen.



De kleinste van het duo, tweezitter Fortwo (2,69 meter), kennen we elektrisch sinds 2007, de 80 centimeter langere elektrische Forfour is wél nieuw.