De demonisering van de sportieve autobezitter

Wie er gevoelig voor is, ziet het overal: de demonisering van de bezitter van de auto in het iets snellere, zwaardere en prijzigere segment. Het leed zit hem vooral in de flutonderzoekjes die moeten uitwijzen dat Porsche-rijders gierige egoïsten zouden zijn die het minst aan goede doelen geven.



Of dat BMW-rijders agressievelingen zouden zijn die bovengemiddeld vaak door rood rijden.



Of dat, wanneer je gesneden wordt op de snelweg, de kans groot is dat dat door een Audi gebeurt, wat niet zo gek is want uit weer ander onderzoek zou blijken dat Audi-rijders de meeste boetes krijgen wegens te hard rijden of over een doorgetrokken streep rauzen.