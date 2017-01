De Belastingdienst is rücksichtslos

U bent zeker niet de enige die klaagt over de inhaligheid van de Belastingdienst

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de voorlopige aanslag. U moet betalen. U kunt ook geen betalingsregeling treffen. U mag wel de voorlopige aanslag gespreid betalen in 11 termijnen. Verder kunt u een nieuwe voorlopige aanslag aanvragen als de fiscus uw inkomen over 2017 te hoog inschat.



U vindt dat u dubbel belasting betaalt, want u krijgt deze zomer ook nog een aanslag over 2016. De belastinginspecteur ziet dat anders. De aanslag over 2016 had u volgens hem al vorig jaar moeten betalen. U had vorig jaar al om een voorlopige aanslag 2016 moeten vragen.



U bent zeker niet de enige die klaagt over de inhaligheid van de Belastingdienst. U krijgt een brief met een acceptgiro, waarin staat voor welke datum u dit bedrag van vaak duizenden euro's moet betalen. Als u goed leest, wordt duidelijk dat u het bedrag door elf kunt delen. U vult dat bedrag in op de acceptgiro en ontvangt dan vanaf februari elke maand voor dat bedrag een nieuwe acceptgiro.