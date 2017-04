De allerrijksten weer rijker geworden, maar hun aandeel in het totale vermogen is voor het eerst gedaald

De vermogensongelijkheid - en de vraag hoe groot en erg die precies is - leidt ook in Nederland tot fel maatschappelijk debat sinds het uitkomen drie jaar geleden van de bestseller Kapitaal in de 21ste Eeuw van Thomas Piketty. Daarin stelt de Franse econoom dat de verschillen tussen arm en rijk steeds groter zullen worden doordat de arbeid van de eerste groep minder rendement oplevert dan het vermogen van de laatste groep.



In een artikel voor de economensite Me Judice betoogden de hoogleraren Wiemer Salverda en Bas van Bavel recentelijk dat de vermogensongelijkheid veel groter is dan uit de CBS-cijfers blijkt. Zo hebben de rijkste Nederlanders in de Quote500 ruim twee keer zo veel vermogen dan de vergelijkbare groep bij het CBS. Dat zou aan 'wensdenken' doen door Nederland voor te stellen als 'een gelijk landje'. Volgens CBS-hoofdeconoom Van Mulligen klopt het verwijt van 'wensdenken' niet. De verschillen met Quote verklaart hij uit het feit dat het zakenblad andere bronnen gebruikt.