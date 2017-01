Een nachtelijke tocht over een extreem lage IJssel

19.54 uur - In de sluis

Behoedzaam manoeuvreert Rein zijn schip de sluis in. Matroos Emil geeft van de voorplecht aan hoeveel ruimte er is aan weerszijden: 25 centimeter. 'Dat is bijna niks', zegt Rein. De Martinique meet 110 bij 11,5 meter en is onderweg met een lading containers van Hengelo naar Rotterdam. De Martinique kan ruim 3.000 ton aan lading vervoeren, maar heeft nu maar 1.200 ton aan boord. Door het extreem lage water op de IJssel kan het schip niet meer vracht vervoeren. De maximale diepgang op de IJssel is nu 1,9 meter, 1,5 meter minder dan normaal. Elke 10 centimeter minder diepgang is 100 ton lading minder. 'Dat zijn harde knaken', aldus Rein. Vanmorgen vroeg heeft de Martinique 45 containers geladen in Hengelo. Daar kan van alles in zitten. Maar vooral bier van Grolsch en zout van Akzo.



Rein Schut is 42 en vaart al sinds zijn 16de. Op zijn 20ste kocht hij zijn eerste eigen schip. De Martinique is zijn vijfde schip. De Martinique vaart een vaste route van Hengelo naar Rotterdam. De bemanningen wisselen elkaar af; twee weken op, twee weken af. Het schip is 24 uur per dag in de vaart.