Crisis bij leiding regionale bladen TMG, redactie zegt vertrouwen in hoofdredacteur op

De bal ligt bij Paans en bij de directie Redactieraadvoorzitter Peter Schat

Paans is pas zeven maanden in functie. 'De bal ligt bij hem en bij de directie', zegt redactieraadvoorzitter Peter Schat. 'Dit is nog geen verkapte oproep tot vertrek of ontslag, al is de vraag wel of je kunt functioneren zonder vertrouwen. Wij eisen dat Paans de ontslagen niet meer als voldongen feit accepteert: hij moet samen met ons optrekken.'



TMG staat achter de hoofredacteur, beklemtoont een woordvoerster. 'Deze motie is prematuur en gericht aan het verkeerde loket. Zo'n discussie voer je niet plenair, maar bij de redactieraad en de ondernemingsraad.'