Conglomeraat Tata krijgt voor het eerst topman buiten familie

Grootste bedrijf van India

Chandrasekaran zal nu orde op zaken moeten stellen na alle tumult van de afgelopen maanden

Tata is een van de allergrootste bedrijven in de wereld met een omzet van meer dan 108 miljard dollar en activiteiten die zich uitstrekken van staal en chemie tot theeplantages, hotels en verzekeraars. Het is het grootste bedrijf van India. Chandrasekaran zal nu orde op zaken moeten stellen na alle tumult van de afgelopen maanden. Hij is een boerenzoon uit het zuiden van India die al sinds 1987 bij het bedrijf werkt en daar langzaam is opgeklommen. Hij zei 'vereerd' te zijn de houdstermaatschappij te gaan leiden.



Chandrasekaran is een ict'er die erom bekendstaat driekwart van zijn werktijd op reis te zijn en 24/7 bereikbaar, omdat Tata nu eenmaal actief is in alle delen van de wereld en in alle tijdszones. In de afgelopen jaren bouwde hij de consultancytak van Tata uit tot een van de machtigste bedrijven ter wereld in deze sector. Zijn manier van teambuilding is bijna berucht. Hij verzamelt de werknemers in een trainingskamp met het doel samen een marathon te gaan lopen.